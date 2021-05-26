الشعبية جناح الحلو: إما فصل الدين عن الدولة أو تقرير المصير





أكد القائد بالحركة الشعبية شمال اللواء كوكو إدريس، دعمهم لوفد التفاوض في مفاوضات جوبا التي تبدأ اليوم الأربعاء بين الحركة الشعبية والحكومة الانتقالية.

وقال كوكو في تصريحات لدى مُخاطبته ختام مؤتمر التوحيد لمجتمع جانينج “شات” الذي أقيم بمنطقة شات أم زارق 30 كلم جنوب كادُقلي مناطق الحركة الشعبية شمال أمس (نحن ما مستعجلين للسلام، امشوا خطوة خطوة، السلام طموحات الشعب السوداني والاستعجال بسقط حق الشعب والجيش الشعبي).

وأتى المؤتمر تحت شعار: (التسامح ووقف العدوان مفتاح لإحلال السلام) بمشاركة أكثر من 3750 فرداً، وقال كوكو (ما دايرين وظائف وكراسي طالما نتكلم عن قضية الشعب السوداني)، وأضاف (نحن عندنا واحد من اثنين، إما فصل الدين عن الدولة أو نطلب تقرير المصير الخارجي).

شات أم زارق: عبد الوهاب أزرق

صحيفة الصيحة