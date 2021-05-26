سياسية
الشعبية جناح الحلو: إما فصل الدين عن الدولة أو تقرير المصير
أكد القائد بالحركة الشعبية شمال اللواء كوكو إدريس، دعمهم لوفد التفاوض في مفاوضات جوبا التي تبدأ اليوم الأربعاء بين الحركة الشعبية والحكومة الانتقالية.
وقال كوكو في تصريحات لدى مُخاطبته ختام مؤتمر التوحيد لمجتمع جانينج “شات” الذي أقيم بمنطقة شات أم زارق 30 كلم جنوب كادُقلي مناطق الحركة الشعبية شمال أمس (نحن ما مستعجلين للسلام، امشوا خطوة خطوة، السلام طموحات الشعب السوداني والاستعجال بسقط حق الشعب والجيش الشعبي).
وأتى المؤتمر تحت شعار: (التسامح ووقف العدوان مفتاح لإحلال السلام) بمشاركة أكثر من 3750 فرداً، وقال كوكو (ما دايرين وظائف وكراسي طالما نتكلم عن قضية الشعب السوداني)، وأضاف (نحن عندنا واحد من اثنين، إما فصل الدين عن الدولة أو نطلب تقرير المصير الخارجي).
شات أم زارق: عبد الوهاب أزرق
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
انت ما نوباوى اصلك من زائير نطبق فيك قانون اسيادك الغربين و الامريكان كل من حمل سباح ابيض او بارود أو غيره في وجه رجال القانون يقتل رميا بالرصاص في مكانه دون الرجوع لقانون أو استشارة قائد القوة.
ثاثنا:
حتى إذا طالع بعض المحسوب على النوبه الانفصال ما مشكله انتخابات و حصر نسبة عدد الذين يريدون الانفصال ثم يتم منحكم جزء حسب عددكم مع جنوب السودان تاني أخطاء فصل الجنوب لن تتكرر و الا سوف يعود عهد الدبابين و الباقي براك عارفو.
ثم يعدل قانون البلاد و يحرمكم من دخول أراضيه للأبد و سحب الجنسيات منكم و إلغاء كل المستندات الرسمية التى صدرت قبل الانفصال.
انا مع الانفصال و الله العظيم
يظل الإسلام شريعتنا و الدين دستور البلاد
و الله أكبر و العزة للسودان
نداء لكل سوداني : هااااشتاق الدين دستوري
أنا مع الإنفصال فوراً واليوم قبل بكرة وبعدها إقامة سور الصين العظيم بيننا وبين المناطق المنفصلة وكفاية شر وخلاف ودماء ودموع ..
والإنفصال هو حل لمشاكل السودان ونحن ما بتهمنا المساحة راضين بالسودان الفَضَّل