سياسية
(الشيوعي): الشارع يتململ و مؤتمر باريس (دلالة)
حدد الحزب الشيوعي خيار إسقاط الحكومة بالضغط عبر الحراك الجماهيري حتى تذهب أو اسقاطها بالإضراب السياسي والعصيان المدني .
ووصف القيادي البارز بالحزب، صديق يوسف، مؤتمر باريس بانه (دلالة) لعرض مشاريع السودان، وقال في حوار مع (السوداني) –ينشر بالداخل- :” المهم الاتفاق على أن هذه الحكومة لم تعد تمثل الجماهير والشارع يتململ “.
الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني
2 تعليقات
لكن الخبر عندك يا وجدان طلحة
كدا الصحافة ولّا بلاش
والحكومة هي منو غير كوادر الشيوعية ..
وهل يظن الشيوعي انه سيخدع الشعب مرة ..
سوف تبقى عليكم قصة الذئب الذي لبس جلد حمل .. وهجمت عليه بقية الذئاب وعوى وعوى وقال انني ذئب فلم يصدقوه فمزقوه قطعة قطعة واكلوا لحمه