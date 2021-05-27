(الشيوعي): الشارع يتململ و مؤتمر باريس (دلالة)





حدد الحزب الشيوعي خيار إسقاط الحكومة بالضغط عبر الحراك الجماهيري حتى تذهب أو اسقاطها بالإضراب السياسي والعصيان المدني .

ووصف القيادي البارز بالحزب، صديق يوسف، مؤتمر باريس بانه (دلالة) لعرض مشاريع السودان، وقال في حوار مع (السوداني) –ينشر بالداخل- :” المهم الاتفاق على أن هذه الحكومة لم تعد تمثل الجماهير والشارع يتململ “.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني