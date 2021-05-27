خالد عمر: البلاد تمضي بخطىً حثيثة رغم التحديات التي تمر بها





قال وزير شؤون مجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، خالد عمر يوسف، إنّ اليوم يمثل صفحة جديدة في تاريخ السودان، خاصةً بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن البلاد تمضي بخطىً حثيثة رغم التحديات التي تمر بها.

وأضاف لدى مخاطبته، جلسة بدء المفاوضات اليوم بفندق كروان بجوبا اليوم الخميس، أن الحكومة الانتقالية أثبتت أن لديها الإرادة والجدية لكتابة تاريخ ومستقبل جديد للسودان، منوهاً أن الطرفين لديهما العزيمة القوية والإرادة الحقيقية لتحقيق السلام وطي صفحة الحرب.

ومن جانبه، أكد رئيس وفد الوساطة الجنوبية الفريق توت قلواك، ضرورة الاتفاق على التصريحات الرسمية للأجهزة الإعلامية، والمحافظة على الأوراق الداخلية التي تربط المفاوضات وعدم إطلاق تصريحات ما لم يتم الاتفاق عليها سواء كانت إيجابية أو سلبية.

صحيفة السوداني