محامي الرئيس السابق: تسليم البشير لـ”الجنائية” سيكشف عن متورّطين كثر





قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، محمد الحسن الأمين، إنّ تسليم البشير للجنائية غير وارد، مستدركًا” إذا تمّ تسليمه فإنّ التحقيقات ستكشف عن متورّطين كثر، وستطالب الجنائية بتسليمهم”.

وقال الأمين بحسب صحيفة السوداني الصادرة، الجمعة،”إذا تمّ تسليم آخرين للجنائية فهذه هزّة عنيفة للبلاد، ولا أحد حريص على حدوثها.

وأشار إلى أنّ الحكومة راغبة وقادرة على محاكمته داخليًا.

وقال إنّ الرئيس السابق لم يعط تعليمات مباشرة للقوات بإطلاق النار على المواطنين بدارفور وحدثت بعض الإخفاقات في هذه القضية.

باج نيوز