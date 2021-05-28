(البعاتي) يكشف عن تفاصيل الاعتداء عليه وفتح بلاغ ضد قيادية بــ”الحرية والتغيير”





كشف عضو لجان مقاومة أركويت شريف جابر أحمد الشهير بـ(البعاتي) عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له في موكب تشييع الشهيد محمد اسماعيل الشهير بود عكر، وقال :”حاول شخص لم استطع أن أتعرف عليه الصعود على زجاج السيارة التي كنا نمتطيها في التشييع وكان برفقته شخص آخر يقف خلفي فوقع اشتباك بيني وبين الشخص الأول وتفاجأت بأن الشخص الثاني ضربني من الخلف بالسكين في ظهري وقام الشخص الأول بضربي بالساطور في ساقي اليمين”.

وأردف بحسب صحيفة الجريدة: وعندما سألهم سائق العربة ماذا تريدون؟ أجابوه (نحن قاصدين الشري وعايزنو) وفي رده على سؤال حول ما اذا كان يوجه اتهام لجهة بعينها، قال الشريف أنا لا اتهم أية جهة لكن حدث لي موقف مع القيادية بقوى الحرية والتغيير ميرفت عند زيارتها لاعتصام شارع الستين ولتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مدثر مختار، حيث قمت بتوجيه عدد من الأسئلة لها وبعد أن رفضت الاجابة عليها هتفت في وجهها بشعارات مناوئة للأحزاب.

وقامت بعد ذلك برفع صورتي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتساءلت عن هويتي وعن التنظيم الذي أنتمي له؟ وكشف الشريف عن اعتزامه فتح بلاغ في نيابة المعلوماتية ضد ميرفت لاتهامه بأنه ينتمي للنظام البائد.

(كوش نيوز)