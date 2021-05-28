مفرح: أبلغت واشنطن بـ”سعينا” لإنهاء الحرب وبناء الاقتصاد





قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، إنه أبلغ للمؤسسات الأمريكية أن الحكومة السودانية تسعى لإنهاء الحرب وبناء السلام والأمن والتخطيط لبناء اقتصاد يدعم معاش الناس بالإضافة لإرساء قيم العدالة الاجتماعية وتوطيد علاقات خارجية متميزة مع الجميع.

وأكد مفرح في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة الجريدة، أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية حققت أهدافها بصورة كبيرة من خلال شراكات في أعمال خيرية مع منظمة “الفت” ومؤسسة “استيرلنق” تتمثل في التكافُل والتراحُم ومُساعدة المُواطنين، مُشيراً إلى توقيع مذكرة مع تلك المؤسسات لإنشاء مركز لغسيل الكُلى مع الوزارة وتوفير حاضنات للأطفال ودرّاجات للمعاقين وإتاحة فرص لمنح دراسية في جامعة (بي واي دي) في شتى المجالات وإتاحة التدريب لعدد من الشباب والنساء للاعتماد على قُدراتهم الذاتية.

وقال مفرح إن الوزارة طرحت عدداً من التحديات التي يجب العمل عليها من خلال تفعيل قدرة القبول بين بعضنا البعض وإرساء مبدأ السلام الاجتماعي والقُدرة على التوافق بين مكونات الحكومة وإتاحة الفرص لتكوين دولة سودانية ديمقراطية متعددة تراعي مصالحها وتعزيز مبدأ التسامح والمحبة. وأوضح أن الوفد قام بزيارة لولاية يوتا والتقى نائب حاكم الولاية والمدعي العام بالولاية، كما خاطب الوزير الجالية السودانية هُناك والتقى في واشنطن بمستشار وزارة الخارجية وقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، كما اجتمع الوفد مع منظمة الأديان من أجل السلام ومفوضية الحقوق الدينية.

(كوش نيوز)