وزارة العدل تطلق مشروع البناء المؤسسي





دشنت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان انطلاق مشروع اعادة هيكلة الوزارة وبناء القدرات فيها عبر تقنية الفيديو كونفرس بحضور جميع رؤساء ومديري الإدارات بوزارة العدل.

واوضح وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري أهمية مرحلة إعادة الهيكلة والإصلاح المؤسسي، وقال ان هذا المشروع يعتبر مشروعا شاملا لإدارة التحول الإستراتيجي بالوزارة ومراجعة انظمة الموارد البشرية .

‎وأكد الوزير وفق (سونا) على ضرورة التقيد بمنهجية علمية تضمن لهذا المشروع الرائد النجاح، مؤكدا على اهمية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي مرت بظروف مشابهة للسودان، مشدداً في ذات الوقت على اهمية ربط الإصلاح المؤسسي بنظام الحكم في السودان واولويات الحكومة الانتقالية، وان يكون الإصلاح إصلاحا تحولياً وجذريا.

‎من جانبه قدم مدير الشركة الإستشارية المنفذة للمشروع عرضاً تفصيلياً عن الشركة تطرق فيه لانشطتها وبرامجها وانجازاتها والتأهيل العالي والخبرة التي يتميز بها فريق العمل، مبيناً ان شركته تهتم بتقديم توصيات ذات اثر استراتيجي للمؤسسات التى تتعامل معها مع الإلتزام بنهج الجودة والنزاهة والمهنية.

‎وفي ختام الاجتماع، حثَّ كل من معالي الوزير وسعادة الوكيل القيادات المشاركة على التعاون مع الفريق الاستشاري وتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها المراحل الخمس للمشروع حتى تتمكن الشركة من إنجاز الأعمال المتفق عليها وتقديم التوصيات والمخرجات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجالي التطوير التنظيمي وتنمية رأس المال البشري.

( كوش نيوز)