حاكم إقليم دارفور يلتقى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية





إلتقى القائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بمنزله اليوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حيث أشاد سيادته بموقفها الرامي لإحقاق الحق وإنزال العدالة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وثمن مني في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، عقب اللقاء اهتمام بنسودا ووقوفها بجانب ضحايا الحرب والإبادة الجماعية فى دارفور، مشددا علي ضرورة تسليم كل المجرمين المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية على رأسهم المتهم عمر البشير وأحمد هارون إلي محكمة الجنايات الدولية للإنضمام إلى المتهم علي كوشيب. ودعا مني السلطات القضائية إلى الإسراع فى تطبيق القانون علي مرتكبي جرائم دارفورتحقيقا لأهداف الثورة، مجددا شكره وتقديره لبنسودا التي تزور اليوم ضحايا الحرب في دارفور والاستماع إليهم بالرغم من قرب إنتهاء عملها في السودان . من جانبها قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تعرفون إننا بدأنا بالفعل بالتحقيق في قضايا الحرب والإبادة الجماعية ونقوم بزيارة لدارفور لهذا الغرض. وأعربت بنسودا عن شكرها لأهل دارفور لمطالبتهم المستمرة بضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم، مؤكدة زيارتها وفريق عملها لدارفور ستكون فرصة للوقوف على أحوال الضحايا على أرض الواقع، مشيدة باهتمامهم بتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين جراء ما أرتكبوه في الإقليم. وقالت أشكر كل من تعاون معنا ومع مكتبي فى تحقيق العدالة وانا سأغادر لكن فريقي سيكون موجودا ويعمل لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون.

الخرطوم (كوش نيوز)