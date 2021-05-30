مناوي: (التروس) لن تقضي على الفقر والجوع





قال حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي انه لا يوجد خيار ولا حل للقضاء على الفقر والجوع الا بالزراعة، مؤكدا أن (التروس) لن تقضي على الفقر والجوع، في الاثناء اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر أن العام ونصف الماضية من عمر حكومة الثورة كانت قاسية (ومُرة) للشعب السوداني، خاصة فيما يتعلق بمعاش الناس .

وقال مناوي خلال مخاطبته منتدى (توطين زراعة الذرة الشامية وفول الصويا)، الذي اقامته فريندميديا أمس، لا يمكن القضاء على مشاكل الدولار والوقود (والكلام الفارغ دا كلو ) الا بالزارعة، واضاف : إن مؤتمر باريس يمكن أن يدخل السودان في المجتمع الدولي، لكن لا يقضي على تلك المشاكل.

من جانبه دعا حجر للاهتمام بالزراعة وتغيير النمط الزراعي، مستدركا: السودان كله يحتاج إلى تغيير ولمراجعة لـ60 سنة الماضية، ولا يمكن أن يكون رئيس الحزب في موقعه 50 سنة، ولا بد من اعطاء الشباب فرصة لادارة انفسهم، مشيرا إلى أن فوائد الذرة الشامية وفول الصويا ستحق أن الضغط على رئيس مجلس السيادة والوزراء للاهتمام بهما.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني