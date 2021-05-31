تِرِك يمنح الحكومة فرصة أخيرة لإلغاء مسار الشرق





دَعَا رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين تِرِك إلى الإسراع في إقامة انتخابات حرة نزيهة، وفيما منح تِرِك، الحكومة الانتقالية فرصة أخيرة لإلغاء مسار الشرق، أعلن تفويضه للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.

وشدّد تِرِك خلال مُخاطبته، احتفال الذكر والذاكرين بمنطقة “تمنتاي” بولاية كسلا أمس على أن مشكلة الشرق لن تُحل الا عبر عَقد مُؤتمرٍ جَامعٍ.

الخرطوم ــ فاطمة علي

صحيفة الصيحة