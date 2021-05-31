حمدوك يبحث مع حاكم دارفور ترتيبات تشكيل حكومة للإقليم





بحث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، ترتيبات تشكيل حكومة للإقليم.

ودعا حمدوك خلال لقائه بحاكم دارفور أمس إلى التحرك قُدُماً باتجاه وضع ميزانية وتأسيس حكومة الإقليم، وتحديد مقرات لها، في إطار إنجاز استحقاقات اتفاق جوبا للسلام.

من جانبه، قال مناوي في تصريحات صحفية، إنّ اللقاء ناقش ضرورة الإسراع في تعيين الولاة الجُدد لولايات دارفور، تماشياً مع بنود اتفاق جوبا، إضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة التي تم وضعها للتعامل مع النازحين واللاجئين، إلى جانب المُصالحات والمؤتمرات القاعدية، وأكد مناوي على نيته المضي قدماً في اتجاه وضع خطة لتأسيس حكومة الإقليم لمدة ستة اشهر هي ما تبقى من السنة الحالية، موضحاً أن هذه الحكومة المؤقتة هي التي ستقوم بتأسيس الحكومة الدائمة في وقتها. وأضاف مناوي أن لديه مقترحات لم تتم إجازتها بعد، غير أنّه أشار إلى الاتفاق حول مُناقشتها مع الأطراف المعنية من ولاة الولايات، وكذلك أصحاب الرأي في دارفور، وأكد على السعي خلال الأيام المقبلة للجلوس مع مجلسي السيادة والوزراء من أجل أداء القَسَم في أقرب وَقتٍ مُمكنٍ.

صحيفة الصيحة