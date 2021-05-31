بنسودا : حلمي تحقق بالوصول إلى دارفور





قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن المحكمة ستستمر في مطالبة الحكومة، بتسليم جميع من صدرت في مواجهتهم اوامر قبض بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور .

وأكدت أن مثول المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته في الجرائم التي ارتكبت في دارفور باعتباره الشخص الأول مثولا أمام المحاكمة لن يكون الأخير.

وأقرت لدى زيارتها لولايات شمال دارفور امس، بتعاون الحكومة الجديدة مع المحكمة عقب التغيير السياسي الذي شهده السودان .

وأضافت :(وصولي إلى دارفور اليوم يعد بمثابة الحلم الذي تحقق، خاصة أنها جاءت بعد مضي ١٦ عاما من إحالة مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائيةالدولية) .

وأوضحت بانسودا أن مهمتها في منصب المدعي العام ستنتهي في منتصف يونيو المقبل .

صحيفة السوداني