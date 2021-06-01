تباين الآراء بشأن قانونية تصريحات المخلوع وحضرة يطالب بفتح بلاغ في مواجهته





تباينت الآراء بشأن قانونية التصريحات الصحفية لرموز النظام البائد وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ، فبينما قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير والمحامي معز حضرة بعدم قانونية ذلك باعتبار أنه مخالف للوائح السجن، قال المحامي نبيل أديب يسمح للمساجين الإدلاء بمعلومات للصحفي فى حال وافقت إدارة السجن وقال حضرة “للجريدة” لا يجوز للمخلوع التصريح لأنه مدان في جريمة سابقة وانتهت عقوبته وهو متهم منتظر في عدة بلاغات وأكد أن ادلاء البشير بالتصريحات مخالف للوائح وقوانين السجن والقانون الجنائي وحمل ادارة السجون مسؤولية ذلك وذكر، عليها فتح بلاغ ضد المخلوع وقال المحامي نبيل أديب يسمح للمساجين الادلاء بمعلومات للصحفي فى حال وافقت إدارة السجن وأشار الى أن إدارة السجن هى المعنية بصحة السجين وعدم هروبه اما المعتقلين السياسيين من الممكن لهم الادلاء بمعلومات لأن حرية الرأي والتعبير مكفولة لهم.

الخرطوم: سعاد الخضر : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة