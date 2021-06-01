الحزب الشيوعي يكشف عن مؤامرة تحاك ضده بفبركة انقلاب لاتهامه به





كشف الحزب الشيوعي عن تلقيه معلومات بشأن مؤامرة تحاك ضده من قبل جهات لم يسمها تقوم بالاعداد لفبركة انقلاب عسكري ووصف تلك المحاولة بالرخيصة وقال قيادي بالحزب، فضل حجب اسمه لـ(الجريدة) : “من يقومون بذلك لم يتعلموا من التاريخ والحزب الشيوعي عصي على التركيع وقد اختار طواعية النضال الجماهيري السلمي ونبذ الانقلابات” ورفض القيادي الافصاح عن هوية تلك الجهة التي تسعى لفبركة انقلاب لاتهام الشيوعي بالوقوف خلفه وقال:” لا أستطيع الكشف عن تلك الجهات لأننا لا نريد الوقوع تحت طائلة القانون”.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة