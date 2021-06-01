مناوى: نقل معدات يوناميد للخرطوم جريمة مسكوت عنها





وصف حاكم اقليم دارفور منى اركو مناوى عملية نقل معدات يوناميد من الفاشر إلى الخرطوم بأنها جريمة مسكوت عنها. وقال مناوى فى تغريدة على حسابه بتويتر بحسب صحيفة الانتباهة: (من اكبر العيوب والجرائم المسكوت عنها امامنا، هي ان يتم نقل معدات اليوناميد بتآمر، تخطيط، تدبير مع سبق الاصرار إلى الخرطوم تحت ذريعة (نُهبت العفش). ولم تبق سوي رئاسة اليوناميد في الفاشر (super camp) هنالك خطة نقلها للخرطوم تجري الآن. كل علي السلطات عليكم بمحافظة هذا المعسكر ).

الخرطوم (كوش نيوز)