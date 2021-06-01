سياسية

وزير الطرق ومناوي يتفقان على تنفيذ مشروعات طرق بدارفور

2021/06/01
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إتفق الأستاذ عبد الله يحيى وزير الطرق والجسور والتنمية العمرانية و القائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور على أهمية تنفيذ مشروعات الطرق والجسور والمشروعات القديمة التابعة لإقليم دارفور و المشروعات التنموية والخدمية الأخرى. وقال مناوي في تصريح (بحسب سونا) إنه اطلع خلال لقائه اليوم بوزير الطرق و الجسور بمكتبه، على ملفات المشروعات التنموية المتعلقة بالطرق والجسر بإقليم دارفور و مشروعات قرض البنك الدولي بمبلغ 2 مليار دولار. وأشار مناوي إلى أنه اتفق مع وزير الطرق والجسور على ضرورة تسريع الخطى في تنفيذ مشروعات البنك الدولي بالتعاون المشترك مع الوزارات و الجهات ذات الصلة باعتبار أن الفترة الزمنية للقرض قصيرة الأجل أي أقل من عام.

الخرطوم كوش نيوز

2021/06/01
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تعليق واحد

  1. طيب طرق الوسط و الخرطوم يعني خلاص خليتوها بي حفرها ..صلحوها على الاقل لانو قاعد يستعملوها ناس دارفور لانهم قاعدين هنا ما قاعدين في دارفور اصلا..حتى مناوي مكتبو في الخرطوم.

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