دقلو يتكفل بإقامة مشروع مياه منطقة ودعة بولاية شمال دارفور





تكفل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بإقامة مشروع مياه منطقة ودعة بولاية شمال دارفور. ووجه خلال لقائه اليوم بوفد الإدارة الأهلية وممثلي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة برئاسة السلطان صديق ودعة، بمعالجة كافة التحديات التي تواجه الإدارة الأهلية وإعادة فتح محكمة ودعة للفصل في النزاعات بين المواطنين. وقال ممثل الإدارة الأهلية، أحمد عبد الله أبكر، إن الوفد بحث خلال اللقاء قضايا التنمية وتوفير الخدمات وتعزيز الأمن بالمنطقة، ودعا لنشر المزيد من قوات الدعم السريع لترسيخ دعائم السلام وتأمين الموسم الزراعي. وأضاف أن الوفد استعرض مشكلة المواطنين في الحصول على خدمات المياه بالمنطقة، وأشار إلى تعهد النائب بمعالجتها، ودعمه لتعزيز الأمن والسلام، بتوفير المعينات للقوات الموجودة ونشر قوات إضافية من الدعم السريع بالمنطقة. من جانبه قال ممثل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالمنطقة، الخير عبد القادر، إن الوفد نقل للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم، لتحقيق التنمية وتعزيز السلام الإجتماعي وتوفير الخدمات خاصة المياه. وأضاف أن النائب الأول تكفل بتنفيذ مشروع مياه ودعة، ووصفه بالمشروع الكبير، مشيراً إلى فشل الحكومات المتعاقبة في تنفيذه، وأضاف قائلاً “باسم أهل دارفور والهامش ندعم إتفاقية سلام جوبا لوقف الحرب وبناء ما دمرته”.

الخرطوم كوش نيوز