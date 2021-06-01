دقلو يتكفل بإقامة مشروع مياه منطقة ودعة بولاية شمال دارفور
تكفل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بإقامة مشروع مياه منطقة ودعة بولاية شمال دارفور. ووجه خلال لقائه اليوم بوفد الإدارة الأهلية وممثلي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة برئاسة السلطان صديق ودعة، بمعالجة كافة التحديات التي تواجه الإدارة الأهلية وإعادة فتح محكمة ودعة للفصل في النزاعات بين المواطنين. وقال ممثل الإدارة الأهلية، أحمد عبد الله أبكر، إن الوفد بحث خلال اللقاء قضايا التنمية وتوفير الخدمات وتعزيز الأمن بالمنطقة، ودعا لنشر المزيد من قوات الدعم السريع لترسيخ دعائم السلام وتأمين الموسم الزراعي. وأضاف أن الوفد استعرض مشكلة المواطنين في الحصول على خدمات المياه بالمنطقة، وأشار إلى تعهد النائب بمعالجتها، ودعمه لتعزيز الأمن والسلام، بتوفير المعينات للقوات الموجودة ونشر قوات إضافية من الدعم السريع بالمنطقة. من جانبه قال ممثل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالمنطقة، الخير عبد القادر، إن الوفد نقل للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم، لتحقيق التنمية وتعزيز السلام الإجتماعي وتوفير الخدمات خاصة المياه. وأضاف أن النائب الأول تكفل بتنفيذ مشروع مياه ودعة، ووصفه بالمشروع الكبير، مشيراً إلى فشل الحكومات المتعاقبة في تنفيذه، وأضاف قائلاً “باسم أهل دارفور والهامش ندعم إتفاقية سلام جوبا لوقف الحرب وبناء ما دمرته”.
الخرطوم كوش نيوز
2 تعليقات
والله لو كانت في ثورة صاح اول شي يحاسب حميرتي على الاموال التي يتبرع بيها دي دي كلها اموال الشعب السوداني لو كل عشيرته اشتغلوا معاه وأسرته مليون سنة مايجمعوا ربع الاموال العنده دي معروفة اموال ذهب السودان بس البرهان لص ايضا طالما يحميه لو كان مالص لكان حاكم حميدتي وصادر منه تلك الاموال والبشير عامل عفيف شريف وكان يقول اعطوني الدليل وانا قلت والله مايحمي اللصوص الا لص وطلع البشير لص كبير وطلع كلامي صاح لان احساسي يقول ذلك و بفضل ثورة ديسمبر كشفت لينا كيف انه كان كبير الحرامية. ايضا لو في ثورة صاح اي كوز يحاسب ويثبت للقانون من اين له هذا وايضا اي رجل اعمال في السودان لان اغلبهم كانوا مع الكيزان والكيزان معروفين مجرمين وحراميه
انا لو كنت محل البرهان ارجع كل الفلوس النهبونا الكيزان البي الداخل والفي الخارج واضرب بيد من حديد كل من يهرب اعدام وكل من يضارب في العملات بخلاف الصرافات المعروفة للدولة وموقعة معاها عقود اعدام واي تاجر يتلاعب يالاسعار يعدم واي خباز يتلاعب بالاوزان والاسعار اعدام كده البلد بتمشي حمدوك ضعيف لا يصلح انسب رجل هو الدكتور عزيز سليمان رجل وطني وشجاع وقلبه حار ومتعلم ادخلو شوفوه في اليوتوب
صدقت يارجب..الناس ديل مادايرين يحسموا عصابة تهريب الذهب بالمطار لأنه الموضوع فيه,,الكبار,,موضوع الإعدام ده ماممكن يطبقوه على نفسهم وناسهم النظاميين بالمطار وحتى مادايرين يغيروهم بل من تم ضبطه بالثابتة من الجنود وجد الحماية من الضباط..أكبر غلطة إرتكبتها الثورة تحالفها مع العسكر بقيادة البرهان الضعيف وشايف المخربين المهربين وعامل رايح..