الشيوعي يُحذِّر من مُؤامرة لضربه بدعوى التدبير لانقلاب عسكري





كشف الحزب الشيوعي، عن محاولة لضربه وعزله من الجماهير، باتهامه زُوراً بتدبير انقلاب على السُّلطات الانتقالية.

وحذّر الحزب من مُؤامرة تُحاك ضده من قِبل أذرع السلطة الحاكمة، لضربه وتشويه صورته لدى الشعب لمواقفه الواضحة المُنحازة للجماهير.

وأشار بيانٌ صادرٌ عن المكتب السياسي للحزب إلى أنّ السُّلطة الانتقالية “ترتعب من نهوض الحركة الجماهيرية، والمواكب المخطط لها من قِبل قوى الثورة في الفترة من 3 وحتى 30 يونيو”، واتهم، الحاكمين باللجوء للتآمر على أطراف حركة الجماهير وفي مقدمتها الحزب الشيوعي لموقفه الواضح والثابت لتحقيق أهداف الثورة. وقال الشيوعي، إن آخر المُؤامرات ما يُحاك الآن من بعض الجهات لتدبير انقلاب مُفبرك يُنسب إلى الحزب الشيوعي توطئةً للانقضاض عليه وعزله عن حركة الجماهير، ووصف مُحاولة دمغه بالانقلاب العسكري بأنها (ردة فعل يائسة)، وتابع “الحزب عصيٌّ على التركيع والتصفية، وعلى المُتآمرين أن يتعلّموا من دروس الماضي”، ودمغ الشيوعي السُّلطة الحاكمة بشقّيها المدني والعسكري بالفشل والتخلي عن أهداف الثورة ومطالب الشعب في الحرية والسلام والأمن وتحسين المعاش.

صحيفة الصيحة