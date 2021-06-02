وزير المالية السابق يعتذر عن عضوية المجلس الإستشارى لوزير المالية





الأستاذ/ أحمد فضل،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير،

أود شاكراً تأكيد إستلام خطاب معالى الوزير دكتور جبريل إبراهيم الخاص بتعيينى فى المجلس الإستشارى لوزير المالية.

عندما هاتفنى معالى الوزير مشكوراً فى أبريل معزياً فى وفاة أخى كان قد أخبرني عن هذا الأمر، إلا أننى قد أوضحت له بأنني لظروف عملي الحالي لا أستطيع الإنضمام لهذا المجلس ولكني على إستعداد لتقديم الدعم بصورة مؤسسية من خلال موقعي كمدير تنفيذي لمنتدى البحوث الإقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث نقوم حالياً بدعم مسح العمل بالسودان وكذلك نجري عدة مشاريع بحثية عن الإقتصاد السودانى.

عليه، أرجو أن تنقل إعتذاري عن قبول هذا التعيين لمعالي الوزير.

مع خالص الشكر والتقدير،

بروفسور #ابراهيم_البدوي