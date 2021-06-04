بريطانيا تضيف السودان ودولتين عربيتين إلى قائمة السفر الحمراء





أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنها أضافت 7 دول إلى “القائمة الحمراء” للسفر بينها 3 دول عربية.

وأعدت بريطانيا “القائمة الحمراء” للسفر، لإدراج الوجهات التي يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق.

والدول التي تمت إضافتها هي مصر والسودان والبحرين وأفغانستان وكوستاريكا وسريلانكا وترينيداد وتوباغو.

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة كوفيد-19.

لكنها حذفت البرتغال من القائمة الخضراء.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 0300 بتوقيت جرينتش في الثامن من يونيو.

السوداني