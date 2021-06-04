الاتحادي الديمقراطي يطالب بتشكيل حكومة طوارئ





حذر الحزب الاتحادي الديمقراطي، بقيادة د. علي الشريف الهندي، من انهيار الدولة ويدعو إلى تكوين حكومة طوارئ ذات مهام مُحددة لمُعالجة الأزمات والاستعداد لانتخابات مُبكِّرة.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الحزب، محمد الشيخ محمود، في بيان، لاعفاء الحكومة الانتقالية و تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيداً عن المُحاصصات والحواضن الحزبية، وأن تُحكَم البلاد بفترةٍ لا تزيد عن عامين، وببرنامج وطني إسعافي طموح وقابل للتنفيذ والعمل على الاستعداد لإقامة انتخابات مُبكِّرة بعد عامين من تشكيل حكومة الطوارئ و إرساء مبدأ العدالة الناجزة بعيداً عن الإقصاء والتشفِّي .

إلى جانب تكوين المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي والمفوضيات العامة والمجلس التشريعي، بشرط أن تكون من كفاءات وطنية مُستقلة والدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة، لتحوي كل القوى المدنية والقبلية والحزبية واتباع سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة العليا للبلاد والنأي عن سياسات المحاور الإقليمية وصراعات بالوكالة .

السوداني