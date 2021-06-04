تُوجيه تهمة التزوير لنائب مدير أراضي الخرطوم السابق





وجهت محكمة مخالفات الأراضي، تهمة التزوير لنائب مدير أراضي ولاية الخرطوم إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم وآخرين، في جلسة عُقدت صباح أمس لتوجيه التهم في القضية.

وتلا قاضي محكمة مخالفات الأراضي توجيه التهم تحت المواد “123” التزوير و”89″ تصرف الموظف العام من القانون الجنائي لسنة 1991م للمتهمين الثلاثة. وحدّدت المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، جلسة يوم 29 الجاري للمرافعة والدفاع عن المتهمين، وتعود تفاصيل القضية إلى أن الرقيب أول مزمل الطيب فتح بلاغ تزوير في قطع أراض في مواجهة نائب مدير الأراضي بولاية الخرطوم إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم وآخرين بالرقم ٣٤٥١ لسنة ٢٠١٥ المادة ١٢٣ق ج، في القطع بالرقم “٣٠٣” و”٣٠٧” بمنطقة الثورة الحارة “٥٧”، وأوضح في بلاغه أن القطع مثار الجدل تم التصرف فيها عن طريق التزوير وهي مُخصّصة لجهاز الأمن والمخابرات.

هذا وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهم إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم وآخرين بتاريخ ١٧ /٧ /٢٠١٦ وتم الإفراج عنهم بالضمانة بتاريخ ١٨ /٧/ ٢٠١٦ برقم القيد ٤٥٦، وعُقدت بعد ذلك عدة جلسات في القضية.

(كوش نيوز)