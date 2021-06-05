تصريح رسمي من الدعم السريع: قواتنا هي جزء من قوات الشعب المسلحة، ستظل على العهد حامية للثورة





بسم الله الرحمن الرحيم

الشعب السوداني الأبي

تابعتم وتابعنا ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي عن توتر العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تلك الشائعة ذات المقصد المعلوم والتي تهدف الى خلق بلبلة وفتنة ومن أطلقها لا يريد خيراً للبلاد، ازعجته ما تقوم به قوات الدعم السريع وقائدها من عمل وطني خالص.

اننا اذ نثق في فطنة شعبنا الآبي ندعوه الى تفويت الفرصة على من يتربص بثورته المجيدة.

شعبنا العظيم:

ان قوات الدعم السريع هي جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة، ستظل على العهد حامية للثورة، تقف الى جانب الشعب في كل كبيرة وصغيرة ،لن تثنيها مثل هذه الشائعات عن القيام بواجبها الوطني في حماية الشعب.

عميد ركن : جمال جمعة ادم

الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع