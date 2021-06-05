حاكم اقليم دارفور يشدد على ضرورة تأمين حياة المواطن





كشف حاكم اقليم دارفور القائد مني أركو مناوي عن إلقاء السلطات القبض على قتلة القيادي في الحركة الشهيد مبارك نميري واكد أن التحريات جارية لمعرفة بقية المتورطين في الحادثة.

وكشف مناوي لدى مخاطبته تأبين مبارك نميري أن الشهيد تعرض لكمين تمكن من تجاوزه إلا انه عقب خروجه من الكمين تعرض للغدر من الخلف ، وأشار أن التحدي الذي ينتظرهم خلال الفترة المقبلة هو تأمين المواطن في حياته وتأمين الطرق والأسواق والمرافق العامة وأضاف (نعمل مع بعض وأن نشكل قوة مشتركة في دارفور من أجل التأمين الكامل).

وحث على ضرورة اجراء مصالحات والاعتراف بالاخر من أجل دعم التعايش السلمي وطالب بالتحرك لتنفيذ اتفاق السلام ولفت أن هناك جهات رافضة لتحقيق السلام.

صحيفة الجريدة