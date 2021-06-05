عبد الواحد يخرج دفعة جديدة من قواته ويتمسك بالعلمانية





طالب رئيس حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد أحمد النور، بقيام دولة علمانية، مشيراً إلى انهم سيجرون مناظرات ومواجهات لشرح العلمانية التي يقصدونها بوضوح.

واوضح نور لدى مخاطبته (هاتفياً) كرنفال تخريج الدفعة 16 (دولة المواطنة المتساوية) لقوات الحركة بالمناطق التي تقع تحت سيطرتها في جبل مرة، أوضح أن الدين علاقة شخصية بين المُعتقِد ومَن يعتقده.

واضاف: “علمانيتنا علمانية سودانية، وقد طالبنا بدولة ليبرالية بحريات فردية وجماعية “.

الخرطوم:هبة على

صحيفة السوداني