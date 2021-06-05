حميدتي: (لو ما أنا لكان البشير حاكماً حتى الآن)





كشف نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن تململ وسط الأجهزة الامنية والعسكرية من تأدية واجباتهم خوفاً من إستهدافهم، وقال حميدتي لدى مخاطبته تأبين القيادي في حركة جيش تحرير السودان مبارك نميري أمس إنه الشخص الوحيد في اللجنة الأمنية الذي إعترض على مخططات منسوبي النظام السابق، وأضاف”كنت الشخص الوحيد الإعترضت على مخططاتهم كلهم كانوا مجتمعين على فض الإعتصام” وتابع”لو ما أنا لكان البشير حتى الآن حاكماً ، ونحن من قمنا يإعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية”.

واتهم جهات بالعمل على شيطنته والتقليل من شأنه، ولفت أن تلك الجهات شككت في سودانيته، ورتبته العسكرية ، وتساءل حميدتي عن ذنبه حتى يتم شيطنته والتقليل من شأنه، وتابع”هؤلاء يرون المناصب القيادية حصرياً على جهات معينة وأشخاص بعينهم”، وزاد”عن بكرة أبيهم كانوا مجتمعين لفض الاعتصام ،انا البقيت سبب المنع، ودعمت الشعب والآن أصبحت عدو للشعب”.وتابع”إختصروا دوري في أن أكون مقاتلاً في الخلا أقابل ناس الحلو ومناوي جبريل، لكن نحن تاني ما بتنغشى”.

وأشار أن التغيير في السودان حتى الآن لم يكتمل ووصف ما جرى بأنه إعتقال للرئيس المخلوع عمر البشير فقط وادخاله السجن.وأكد ان اتفاق السلام سيتم تنفيذه وأن الترتيبات الأمنية ايضاً سيتم تنفيذها غضون الايام المقبلة. ووصف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية بالمضطربة، وإتهم المثقفين بقيادة حملة للعنصرية وشيطنة البعض.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة