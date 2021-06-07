مناوي: الكراهية فُرضت على الجميع والقضاء عليها يتطلّب تشريعات قانونية
دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى التسامُح ونبذ العُنف وكسر أطواق العزلة بين كيانات المُجتمع المتباينة عرقياً وإثنياً.
وقال مناوي لدى مُخاطبته، الجلسة الافتتاحية لسمنار مُناهضة خطاب الكراهية والعُنف الذي أقامه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحوُّل، إنّالكراهية فُرضت على الجميع باعتبارها موروثاً تراكمياً أسهمت في وجوده أجيالٌ مُتعدِّدةٌ حتى غدت ذات أبعادٍ نمطيةٍ تصف الأطراف الأخرى المُناوئة وتنعتها بالدونية، مُشيراً إلى أنّ ذلك أجّج روح التشفي لدى الآخرين ودفعهم لتبني مُناهضة هذا الطرح العنصري الذي تجنى على إنسانيتهم، ودعا إلى تبني برامج تآخٍ بين كافة أبناء الوطن من خلال مناهج تعليم يشتمل على إيجابيات وأُسس روابط المُجتمع، وأن يتم تبني حوارٍ مفتوحٍ يجمع ولا يُفرِّق، وعزا مناوي تواصل موروثات الكراهية بمكونه الاجتماعي من جيلٍ لآخر إلى النخبة السياسية التي لم تعمل على القضاء من جذورها، حتى تفاقمت أزماتها وقادت إلى تشظي البلاد بانقسام جزءٍ عزيز منها، ودعا إلى إصدار تشريعات قانونية تجرم كل من يُمارس أساليب الكراهية فعلاً أو قولاً حتى يُمكن مُحاصرتها والقضاء عليها.
الخرطوم ــ فاطمة علي
صحيفة الصيحة
3 تعليقات
يا منى مناي ما في خطاب كراهيه ما في عنصريه ما في غلط.
البقول كده لشئ في نفسه ويريد ان يمثل دور المظلوم. كل ما في الأمر توجد ديمقراطيه ووسائل الكترونيه. لو انتو ما عايزنها اتكلمو مع أمريكا عشان تبطل قلت الأدب والانترنت دي.
ما تقعدوا تزموا الناس كل ما تحدثوا عن فض الاعتصام وتعملو فيها بريئين يا دقلومناوي
دا اسمه الكلام المقولب يا( اركا عم- بكسر الراء )
اقصد يا اركو يا حاكم إقليم دارفور.
كلامك دا الهواء بيشيلو ويمشي.
الناس كلها عافاهو.
اقوليك كلام:
احسن ما تتكلم
كلامك بيضحك عليك الناس يا حبي .
مناوي شوف شغلك بطل كلام فارغ الكهراهية انتم من اتيتم بها ومن ينطقها هو الذي يتكلم عنها هل الشعب السوداني مشكلته كراهية بعض ايها الاهبل انت جابوك واصبحت والي اقليم دارفور امشي اصلح الحال وشوف مشاكله ايه وحلها وواقف نزيف الدم الذي مازال فيه مستمرا حتى اليوم ………………………………… بطل هرج ومرج اذا كان فيكم عقول يا اهل الحركات المسلحة …
البلد الان في سلام ومنهارة اقتصاديا على وضع اياديكم مع بعض لاخراج الوطن ومن فيه من الغلاء والفقر والجوع ونزيف الدم الحاصل فيه ؟