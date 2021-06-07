مناوي: الكراهية فُرضت على الجميع والقضاء عليها يتطلّب تشريعات قانونية





دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى التسامُح ونبذ العُنف وكسر أطواق العزلة بين كيانات المُجتمع المتباينة عرقياً وإثنياً.

وقال مناوي لدى مُخاطبته، الجلسة الافتتاحية لسمنار مُناهضة خطاب الكراهية والعُنف الذي أقامه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحوُّل، إنّالكراهية فُرضت على الجميع باعتبارها موروثاً تراكمياً أسهمت في وجوده أجيالٌ مُتعدِّدةٌ حتى غدت ذات أبعادٍ نمطيةٍ تصف الأطراف الأخرى المُناوئة وتنعتها بالدونية، مُشيراً إلى أنّ ذلك أجّج روح التشفي لدى الآخرين ودفعهم لتبني مُناهضة هذا الطرح العنصري الذي تجنى على إنسانيتهم، ودعا إلى تبني برامج تآخٍ بين كافة أبناء الوطن من خلال مناهج تعليم يشتمل على إيجابيات وأُسس روابط المُجتمع، وأن يتم تبني حوارٍ مفتوحٍ يجمع ولا يُفرِّق، وعزا مناوي تواصل موروثات الكراهية بمكونه الاجتماعي من جيلٍ لآخر إلى النخبة السياسية التي لم تعمل على القضاء من جذورها، حتى تفاقمت أزماتها وقادت إلى تشظي البلاد بانقسام جزءٍ عزيز منها، ودعا إلى إصدار تشريعات قانونية تجرم كل من يُمارس أساليب الكراهية فعلاً أو قولاً حتى يُمكن مُحاصرتها والقضاء عليها.

الخرطوم ــ فاطمة علي

صحيفة الصيحة