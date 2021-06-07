حميدتي: الجيش والدعم السريع في خندق واحد ولن نوجه سلاحنا على بعض





قطع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق اول محمد حمدان دقلو ، بعدم صحة توتر العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ووصفها بالشائعة المغرضة ذات الأجندة، وأكد أنهم في خندق واحد وأن لا شي يستحق القتال. وقال: “مافي حاجة بتخلينا نختلف الجيش والدعم السريع حاجة واحدة”، واضاف: “السودان ملتهب لانو في غرف شغالة اشاعات وفتن” .

ووجه دقلو رساله لقواته: “انتو والقوات المسلحة حاجة واحدة ولن نوجه سلاحنا على بعض”، وتابع: “انتو قوات مسلحة بنص القانون قائمين بواجبكم على اكمل وجه ونحن الآن طوينا صفحة الحرب لا نريد مشاكل بل نعمل من أجل التنمية والاستقرار حتى تنهض البلاد”، ونوه إلى ان الحرب أدت الى عدم تقدم البلاد في وقت عبرت فيه الجيوش من حولنا، داعياً الاجهزة النظامية الى التعاون في كل الولايات والعمل تحت بوتقة واحدة.

واوضح دقلو لدى مخاطبته القوات يوم “الاثنين”، أن الخلافات لا يجدونها إلا في الوسائط، محذراً من أن تمضي الاوضاع بالبلاد عبر الشائعات، مضيفاً “الشعب لابد أن يكون صاحي لأي مهدد ويجب أن لا يهتم بالاشاعات.

ودعا دقلو قواته الى ضرورة الالتزام بالانضباط، لجهة أن أعداء النجاح كثر، وقال: “عشان تكونوا عارفين، خطواتنا محسوبة وفي كتار منتحلين صفتنا لابسين كاكينا لأجل تشويه سمعتنا”، وزاد: “شدو الحيل كلنا نعمل لأجل الحاجة البتمرق البلد لبر الأمان ، وطمئن لن نسمح لأي متهور بعمل انقلاب وصولاً ل”لديمقراطية.”.

واوضح دقلو انهم يعملون بشكل يومي لأجل أن يعم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي في ربوع البلاد، وتمنى أن يصل الجميع إلي ركب السلام، مشيراً الى ان هناك من لايريد الديمقراطية، مؤكداً انهم حراسها وحماتها.