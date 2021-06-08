المؤتمر الوطني يدين الفعل المشين الذي أقدمت عليه لجنة إزالة التمكين





بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

يقول المولي عز وجل

” وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ” إبراهيم 42.

أقدمت مجموعة مسلحة زعمت إنها تتبع للجنة إزلة التمكين بعد ظهر اليوم الأحد السابع من يونيو 2021 الموافق 26 من شوال 1442 هجرية على اقتحام منزل الشيخ علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية والمعتقل حاليا بسجن كوبر، وطلبت من افراد أسرته إخلاء المنزل فورا ولم تمهلهم أي وقت لجمع مقتنياتهم وطلبت منهم الحضور إلى مقر اللجنة في اليوم التالي لاستلامها.

يدين حزب المؤتمر الوطني بأشد العبارات هذا الفعل المشين الذي أقدمت عليه ما تسمي لجنة إزالة التمكين والذي يتنافي جملة وتفصيلا مع ديننا القويم ، كما يتنافى مع الأعراف والاخلاق والقيم التي يتحلي بها مجتمعنا السوداني.

إن سلوك ما تسمي لجنة إزالة التمكين اليوم أعطى العالم دليلا جديدا على زوال دولة القانون وذبح العدالة جهارا نهارا في بلادنا، وهو أمتداد علي ما درجت عليه اللجنة من أخذ حق الناس بالباطل دون وازع أخلاقي أو مسوغ قانوني.

نؤكد في المؤتمر الوطني إن مثل هذه التصرفات الصبيانية لن تثنينا عن الاستمرار في مسيرتنا القاصدة وفي مقاومة الظلم الذي لحق بقياداتنا ونحن على قناعة بأن كل هذه الحقوق ستعود لأصحابها وأن الجناة سينالون جزاء ما اقترفوا من جرم.

حزب المؤتمر الوطني – السودان