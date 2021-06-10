حركة العدل: حرق سيارة وزير المالية أمام سونا وتصريحه حول منزل علي عثمان كلها اشاعات





حركة العدل و المساواة السودانية

تصريح صحفي

تداولت وسائط التواصل الاجتماعي اليوم خبرا مفبركا مفاده أن د. جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية قد صرح بأن اخلاء اسرة علي عثمان محمد طه من المنزل الذي تقيم فيه يتعارض مع اخلاق السودانيين و أن اخلاء المنزل بواسطة لجنة إزالة التمكين يعد انتقام وعار في جبين اللجنة و أنها دكت بذلك الفعل كل القيم.

تؤكد الحركة أن د. جبريل ابراهيم محمد لم يصدر أي تصريح لأية جهة بهذا الخصوص، كما لم يعلق مطلقا على أمر الاخلاء سلبا او ايجابا، و ما يشاع عن تصريح رئيس الحركة حول اخلاء منزل علي عثمان محمد طه لا أساس له من الصحة البتة و منسوج من وحي الخيال تماما مثل فرية حرق سيارة وزير المالية أمام سونا مساء اليوم، و تهدف هذه الاشاعات الى تشويه صورة الحركة و اظهارها و كأنها تدعم ازلام النظام البائد حتى يزرعوا الشك وسط مؤيدي الحركة و مناصريها و ينزعوا اليقين ممن آمنوا برسالتها و ارتضوا برئيسها قائدا و مخلّصا و نصيرا، و هو سلوك يؤكد مدى العجز الذي وصل اليه الخصوم السياسيين و نفاد كنانتهم من أي سهم ليرموا به خصمهم، فانبروا يلفقون القول زورا و بهتانا توهما أن ذلك سيكون سبيلهم لليَمْ و لا يدرون أنهم في الوهم غارقون.

معتصم أحمد صالح

أمين الاعلام، الناطق الرسمي

٩ يونيو ٢٠٢١