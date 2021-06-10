حمدوك يوجه باستئناف العمل في مشروع مطار الخرطوم الجديد





وجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وزارة النقل بالمضي قدماً مع شركة (سوما التركية) للإنشاءات والاستثمارات في استئناف العمل بمشروع مطار الخرطوم الجديد.

والتقى حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء أمس، رئيس مجلس إدارة شركة سوما التركية للإنشاءات والاستثمارات سليم بورا، بحضور وزير النقل المهندس ميرغني موسى، والذي أوضح في تصريح صحفي أن هذا اللقاء يأتي كثمرة لمخرجات زيارته الأخيرة لتركيا، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالتواصل المباشر مع شركة سوما التركية ومراجعة مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً حتى يرى مشروع مطار الخرطوم الجديد النور.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة سوما التركية للإنشاءات والاستثمارات، عن سعادته بزيارة السودان واستئناف العمل بمطار الخرطوم الدولي الجديد الذي تم توقيع العقد الخاص به خلال الفترة الماضية، مبيناً أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على بذل كل الجهود لاستئناف المشروع وإنجازه بأسرع وقت ممكن. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سوما التركية للإنشاءات والاستثمارات أن الشركة ومنذ العام ٢٠١٠م قامت بإنجاز أكثر من ٢٠ مشروعاً بالمنطقة الأفريقية بدول ليبيا ورواندا والكنغو وبنين وسيراليون والسنغال والنيجير وذلك في مجالات تنفيذ المطارات وقاعات الاجتماعات الرئاسية والمستشفيات والإستادات الرياضية. وعبّر بورا عن تطلع شركة سوما للعمل بالسودان بكامل قُوّتها وطاقتها وتوظيف خبراتها المتراكمة لخدمة البلاد.

صحيفة الصيحة