الحزب الشيوعي يرفض زيادة الوقود ويهدد بإسقاط الحكومة في (30) يونيو





رفض الحزب الشيوعي الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وهدد بإسقاط الحكومة وسياساتها في مسيرة يوم 30 يونيو.

وقال الحزب إن الشعار المرفوع سيكون (تسقط بس) ، ليكون السقوط مدوياً كما حدث لحكومة المخلوع .

وهدد القيادي بالحزب كمال كرار في تصريح لـ(السوداني) أمس، بسقوط الحكومة في 30 يونيو.

وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير د.عادل خلف الله في تصريح لـ(السوداني) بالغاء التسعيرة الجديدة، وحذر الحكومة من غضب المواطنين بسبب الزيادة ، وقال ” المواطن فات حد الصبر”.

وتوقع خروج قطاعات من الإنتاج خاصة قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة حدة الفقر واتساع قاعدته، وقال إن الحكومة بهذه الزيادة (زادت الطين بلة ).

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني