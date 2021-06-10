إنذار من الأمم المتحدة بمصادرة مقر البعثة السودانية في نيويورك





حذرت الأمم المتحدة البعثة السودانية في نيويورك رسمياً بشأن مديونيات منذ 13 شهراً.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ(السوداني) عن تلقي البعثة تحذيراً رسمياً من الأمم المتحدة بمصادرة مقرها في حال لم تسدد مديونيتها المتراكمة.

والتأم اجتماع عاجل أمس (الأربعاء) بين وزارة الخارجية ووفد بقيادة وكيلة وزارة المالية ومحافظ بنك السودان بمقر الخارجية، ووافق الاجتماع على تغذية حساب وزارة الخارجية ودفع جزء من الاستحقاقات الخارجية لمعالجة مشكلة مقر البعثة (و حالات حرجة) في بعثات أخرى تواجه مشاكل مماثلة.

وحسب المصدر فإن الخارجية ستبدأ في ضخ الاستحقاقات اعتبارا من اليوم (الخميس).

ولم تتمكن البعثة في نيويورك من دفع خدمات المقر فى البعثة لنحو (١٣) شهراً، ما يعادل (16) ألف دولار للشهر الواحد.

الخرطوم. سوسن محجوب

صحيفة السوداني