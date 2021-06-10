الأصم: سنواجه قرار وزير المالية بالجماهير





شن تجمع المهنيين السودانيين هجوماً عنيفاً على قرار وزير المالية جبريل إبراهيم، بشأن تحرير أسعار الوقود بشكل كامل ووصفه بغير المدروس، معتبراً أن ما تفعله الحكومة سيأتي بنتائج كارثية. وقال عضو سكرتارية التجمع محمد ناجي الأصم، وفق صحيفة (الحراك) إنه لم يتم مشاورتهم في الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بهذا القرار بالتالي سيعملون على مواجهته بالضغط الجماهيري، وأضاف أن القرار لن يمر عليهم بالصورة العادية، مشيراً إلى وجود قاب بين الجهاز التنفيذي والحاضنة السياسية، الأمر الذي اعتبره السبب الأساسي وراء ضعف الأداء الحكومي وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وأكد ناجي أن المواطن أصبح لا يتحمل أعباء إضافية، ولفت إلى أن القرار سيرفع قيمة تعريفة المواصلات لـ”100% بالتالي ستكون في غاية الصعوبة، ومن ثم لا يستطيع العاملون والمواطنون الوصول إلى مواقع عملهم، وأكد أن القرارات الحكومية لا تراعي معاناة الشارع خاصة وأنه صبر كثيراً على سياساتها لكن لا حياة لمن تنادي. في السياق، قطع الأصم بأن اتخاذ الإجراءات الاقتصادية دون إصلاح الخدمة المدنية لا يجدي، وطالب بمعالجة الترهل الإداري بالخدمة المدنية، الذي اعتبره وراء إضعاف حكومة حمدوك، وقال إن الحكومة مازالت ضعيفة وترفض مواجهة إصلاح الخدمة المدنية لتخوفها من سخط العاملين، وأضاف لابد من إصلاحها بغرض ضبط ترشيد إيرادات الدولة لضمان إنجاح الإجراءات الاقتصادية، وتابع بدون فعل ذلك لا نتوقع تحسناً في الأوضاع الاقتصادية على المدى القريب، وأردف أن الحكومة تعمل بعيداً عن الواقع الموجود بالخدمة المدنية.

الخرطوم ( كوش نيوز)