قلواك: (19) نقطة خلافية بين الحكومة وحركة الحلو ليست قضايا محورية





كشف رئيس فريق الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك عن (19) نقطة خلافية، ووصفها بأنها ليست قضايا محورية، “بمقدور الوفدين الوصول فيها إلى توافق”.

وقال قلواك إن الوساطة قررت رفع جلسات التفاوض أمس لإتاحة الفرصة للجان المشتركة لإجراء مزيد من المشاورات بهدف التوصل إلى معالجات للقضايا الخلافية.

وعقد قلواك اجتماعا مع وفد الحكومة الانتقالية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال برئاسة القائد عبد العزيز الحلو، كل على حدة .

وأضاف “أن الوساطة ترى أن النقاط الخلافية ليست قضايا محورية ” وأضاف “لا أرى أي صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الطرفين”.

وكشف قلواك عن تلقيه تنويراً من رئيسي الوفدين بشأن مجريات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية خاصة القضايا التي لم يتوصل الطرفان فيها إلى اتفاق، وأبان أن الوساطة حثت الطرفين على الاستمرار في مناقشة القضايا الخلافية والتي تم تكوين لجان مشتركة من الجانبين لحسمها ومعالجتها.

السوداني