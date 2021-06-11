مناع للمحكمة: الفاتح عروة وعبد الباسط حمزة ساهما في بيع شركة (موبيتل) لأجانب





اتهم عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع مدير شركة زين السابق الفاتح عروة بأنه كان مساهماً في بيع شركة موبيتل الربحية، لأجانب برفقة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة الذي تلقي مبلغ 200 مليون دولار في العملية.

واستجوبت محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم (2) د.صلاح مناع، في قضية تتهمه فيها شركة “زين للاتصالات” بإشانة سمعتها.

وتابع مناع لدى إستجوابه في المحكمة أن الرئيس المخلوع كان قد تلقي نسبة مالية في البيع، وقال إن شركة زين لا تقوم بإرجاع حصائل الصادر، وأضاف أن اشقاء البشير كانوا يتلقون مرتبات من شركة زين.

وكانت شركة زين قد دونت بلاغا ضد مناع بعد تسجيلات صوتية بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها الشركة بالمساهمة في تدمير الاقتصاد وزعم مناع أن الشركة تقوم بتصدير السمسم وتهريب الدولار والحصول على إعفاءات من الضرائب.

واوضحت الشركة أن البلاغ مدون في مواجهة مناع بصفته الشخصية ولا صلة له بعمل اللجنة.

السوداني