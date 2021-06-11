وزير الصحة الاتحادي يصل الدمازين





وصل مدينة الدمازين بولاية النيل الازرق الدكتور عمر محمد النجيب وزير الصحة الاتحادي والوفد المرافق له وكان في استقباله بمدخل مدينة الدمازين الدكتور يوسف حمراوي المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف والدكتورة سوسن عمر مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية والدكتور ابوبكر عبدالوهاب مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع النيل الازرق والاستاذ خالد يوسف العوض مدير التخطيط بالوزارة ويبتدر الوزير الاتحادي زيارته بلقاء والي ولاية النيل الازرق.

وقال حمراوي وفق (سونا) أن زيارة وزير الصحة الاتحادي والوفد المرافق له الجمعة للقطاع الاوسط والتى تستغرق يومين تشمل لقاء والي الولاية المكلف والوقوف على المبني الإداري ومخازن الإمدادات الطبية بجانب الوقوف على أوضاع مستشفي النساء والتوليد وحوادث مستشفي الدمازين ومركز غسيل الكلي بالاضافة لافتتاح وحدة العناية المكثفة بمستشفي الدمازين التي تمت اعادة تٱهيلها بتمويل من قيادة قوات الدعم السريع.

واضاف حمراوي ان برنامج الزيارة لليوم الثاني يتضمن تشريف ورشة تاهيل وبناء القطاع الصحي بالولاية بجانب الوقوف على الخطة الاستراتيجية وأولويات الصحة بالولاية والتعرف على سلسلة الامداد الدوائي والموارد البشرية والطواري فضلا عن القوانين والتشريعات .

وقال حمراوي إن زيارة وزير الصحة الاتحادي والوفد المرافق له سيكون لها مابعدها وستسهم في تفعيل اليات المتابعة المستمرة لتحقيق الغايات المنشودة.

( كوش نيوز)