حكومة الخرطوم: مجموعات مُتفلِّتة استغلت حرية التعبير





أعلنت حكومة ولاية الخرطوم، جاهزية الأجهزة الشرطية والعدلية بالولاية للتعامل مع المجموعات والعصابات المُتفلِّتة بشوارع العاصمة وفقاً للقانون.

وأوضحت حكومة الخرطوم في بيان صحفي أمس، أن الولاية شهدت خلال الأيام الماضية حالات عنف متعددة من عصابات ومجموعات مُتفلِّتة اعتدت على المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الممتلكات العامة مستغلين توجُّه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرُّض للتظاهرات السلمية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وقالت حكومة الخرطوم في بيانها: (كما لازم ذلك تحركات من فلول النظام المُباد لخلق حالة من الفوضى، والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة).

وتعهّد والي الخرطوم أيمن نمر بأن تقوم الأجهزة الشرطية والعدلية في الولاية بالتعامل مع المجموعات والعصابات المُتفلِّتة وفقاً للقانون للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم.

وانتقد كثير من المواطنين تراخي الأجهزة الأمنية في بسط الأمن بعد تعدد حوادث العنف والسرقة أمام بعض المتاريس بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.

صحيفة الصيحة