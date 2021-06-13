إزالة التمكين تقتحم اجتماعاً لمنسوبي النظام البائد بالمنشية





كشفت معلومات، أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، ألقت القبض على عدد من منسوبي النظام البائد، في اجتماع بمنزل في ضاحية المنشية شرقي الخرطوم، بالقرب من كوبري المنشية قبالة شارع النيل.

وأسفرت التحريات الأولية مع المجموعة المقبوض عليها أمس، أن بعضها ادعى انتماءه للجبهة الثالثة (تمازج)، فيما أنكر البعض الآخر علاقته بتمازج.

صحيفة الصيحة