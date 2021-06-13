تجمع المعلمين يعلن تأييده لإضراب اللجنة التسييرية للنقابة بالأربعاء





أعلن تجمع المعلمين عن تأييده الاضراب الذي تعتزم اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال التعليم بالسودان ولجنة المعلمين المركزية ولجنة تسيير نقابة ولاية الخرطوم بكل الولايات الدخول فيه بالتوقف عن أعمال الكنترول والتصحيح لشهادة مرحلة الأساس في السادس عشر من يونيو الجاري، ووصفت عضو تجمع المعلمين المهنيين قمرية عمر الإضراب بأنه حق مشروع وسلاح نقابي مجرب، وقالت قمرية ( للجريدة ): مددنا حبال الصبر وطرقنا كل الأبواب ولم يتبقى لنا سوى الاضراب

وقررنا أن يكون بعد الامتحانات مراعاة للوضع النفسي للطلاب وأولياء الأمور، وسوف يكون هناك المزيد من التصعيد الذي سيعلن في حينه”.

وأردفت: لمسنا تلكؤ وعدم جدية من السلطة التنفيذية لتنفيذ المصفوفة التي حدد لها سقف زمني

وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين لجوئها للاضراب لعدم استجابة وزارة المالية لمطالبها على الرغم من أن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وجهها بالجلوس مع لجنة التسيير للتفاكر والاستجابة لقائمة المطالب التي رفعتها اللجنة في إضراب الرابع والعشرين من نوفمبر العام الماضي. ولفتت اللجنة التسييرية الى تقدمها بدراسة قبل شهرين ونصف لتوضيح تكاليف معيشة لأسرة متوسطة العدد لمرتب المعلم فكانت جملة الاحتياج 110.615 جنيه شهرياً، وذكرت أن تحرير الوقود وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتضخيم لغول السوق، سيؤدي الى تقزم الراتب إلى درجة يصبح وجوده كعدمه.

وكشفت اللجنة التسييرية عن تقديمها لرؤية متكاملة لكافة مطالب العاملين بالتعليم شملت في مقدمتها (إعفاء ضريبة الدخل الشخصي – صرف منحة عيد الأضحى – الالتزام بخصم المعاش من الأجر الأساسي – تطبيق جميع البدلات بالهيكل الراتبي بشكل مجز وعادل بميزانية ٢٠٢١م ، اعتبار معاش المعلم وفق راتبه عند التقاعد، معالجة المعاشيين الذين سبق تقاعدهم بأثر رجعي، اعتماد بدلات عبء إداري لشاغلي المناصب الإدارية، وتمييز معلمي التربية الخاصة والتعليم الفني والعاملين بمناطق الشدة.

الخرطوم/ شذى الشيخ

صحيفة الجريدة