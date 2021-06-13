ثوار صوت الشعب يعلنون العصيان المدني





حدد ثوار صوت الشعب الخامس والعشرون من الشهر الجاري موعداً للدخول في عصيان مدني من أجل إسقاط الحكومة وأعلنوا اعتزامهم انفاذ مسيرة مليونية في الخميس المقبل وأكدوا في الوقت نفسه استمرار عمليات التصعيد ضد الحكومة.

ووصفت القيادية في ثوار صوت الشعب وداد درويش في مؤتمر صحافي أمس قرارات الحكومة بزيادة المواد البترولية بأنها مراهقة سياسية وحذرت الحكومة من الاستمرار فيها.

وأكدت استمرار الثوار في الخرطوم والولايات في التصعيد وإغلاق الشوارع وقالت (يا نحنا يا الحكومة الفاشلة) وأعلنت اعتزام الثوار انفاذ مسيرة مليونية الخميس المقبل احتجاجاً على سياسات الحكومة الانتقالية.

بدوره حدد القيادي في ثوار صوت الشعب إيهاب سعيد الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعداً للدخول في عصيان مدني ودعا جماهير الشعب السوداني للمشاركة في العصيان.

وحمل سعيد الحكومة مسؤولية أحداث النهب و التفلتات التي صاحبت احتجاجات المواطنين على زيادة أسعار المواد البترولية.

صحيفة الجريدة