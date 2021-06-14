سياسية
اضراب لديوان المراجع العام ومطالب باقالة المراجع العام ونوابه
يعلن مكتب النقابات – تجمع المهنيين السودانيين ولجنة دعم وتعزيز العمل النقابي عن دعمها وتضامنها مع الاضراب المفتوح الذي اعلنته لجنة تسيير الوحدة النقابية لديوان المراجع القومي للمطالبة بحسب صحيفة الانتباهة، باستقلالية الديوان واقالة المراجع العام ونوابه وايقاف الاستهداف العاملين بالديوان.
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
كل ودالمسؤلين اصبحوا في حالة عدم استقرار وظيفي وهذا سوف يؤثر سلبا على ادائهم ..
والسبب كلو تقوم مجموعة من صعاليق القوم بوقفة احتحاحية او اضراب لاقالة الوزير او المسؤل والنعاية مزيدا من الفشل والدمار