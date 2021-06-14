اضراب لديوان المراجع العام ومطالب باقالة المراجع العام ونوابه





يعلن مكتب النقابات – تجمع المهنيين السودانيين ولجنة دعم وتعزيز العمل النقابي عن دعمها وتضامنها مع الاضراب المفتوح الذي اعلنته لجنة تسيير الوحدة النقابية لديوان المراجع القومي للمطالبة بحسب صحيفة الانتباهة، باستقلالية الديوان واقالة المراجع العام ونوابه وايقاف الاستهداف العاملين بالديوان.

الخرطوم: (كوش نيوز)