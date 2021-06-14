(الشعبية) بقيادة جلاب تتّجه لمخاطبة (السيادي) لاستبدال عقار





أدى الفريق خميس جلاب، القسم رئيساً للحركة الشعبية – شمال بديلاً للفريق مالك عقار، وأكدت الحركة اتجاهها لمخاطبة مجلس السيادة لعزل عقار واستبداله بجلاب، لجهة أن المقعد مخصص لرئيس الحركة الشعبية ضمن اتفاق جوبا للسلام.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية جناح خميس جلاب، السنوسي محمد كوكو في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إن خطوة الحركة بعد أداء الجنرال خميس جلاب، القَسم رئيساً ستتّجه نحو تشكيل الهياكل ومن ثم مخاطبة مجلس السيادة بشأن إعفاء مالك عقار.

وتوقع السنوسي تنصيب الجنرال خميس جلاب بالمواقع التي كان يشغلها عقار بحكم موقعه من رئاسة الحركة وشغل المنصب بعضوية مجلس السيادة.

وأوضح السنوسي أن الترتيبات الأمنية لجبال النوبة وغرب كردفان والجيش الشعبي الموجود خارج المنطقتين الآن تحت قيادة خميس جلاب، وأضاف (بالنسبة للدمازين والنيل الأزرق ستكون الترتيبات الأمنية في كل معسكرات الحركة الشعبية، ونحن جاهزون لهذا الوضع وتحدثنا عنه في وقت سابق). وأكد السنوسي أن إقالة مالك عقار لن تؤثر على اتفاق جوبا، لأن الجنرال خميس جلاب وقع على ملفين في اتفاق جوبا شملا الملف السياسي وملف الشؤون الاجتماعية، واعتبر أن ما تم مسألة تنظيمية بحتة، وشدد على أن الحكومة ليس لديها الحق على الاعتراض، وعليها أن تنفذ القرار لأن التعامل ليس مع الأشخاص، بل مع كيانات.

الخرطوم – أمنية مكاوي

صحيفة الصيحة