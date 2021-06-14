سياسية
جبريل : نُطالب وجدي صالح بمستند تسلم المالية لأموال التمكين
نفى وزير المالية د. جبريل إبراهيم مجدداً، تسلم وزارة المالية أي أموال من لجنة إزالة التمكين، وكذب في تصريح لـ(الصيحة)، حديث عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح بأن المالية تسلّمت مبلغ 6 ملايين دولار ”كاش”، من ملف استرداد النقل النهري، وأنّ هنالك ملايين الدولارات بطرف الوزارة.
وتحدى جبريل، وجدي صالح بإبراز المستند الذي سلمت به لجنة إزالة التمكين الأموال إلى وزارة المالية حتى يعلم الجميع الحقيقة بحسب قوله، وأضاف جبريل “وزارة المالية لديها حسابات معلومة وبأرقام محددة تُودع فيها الأموال، ولو تم تسليم مبلغ نقداً كما يدعي وجدي فليبرز لنا مستند التوريد الذي حصل عليه من الخزنة”.
الخرطوم- أبو عبيدة عبد الله
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
على اى شىء يدل كلام الاخ وزير المالية عن لجنة ازالة التمكين بتتعامل مع اموال الدوله اما تم تجنيبها او تستخدم فى شكل اخر من اشكال الاتجار والغير مشروع طبعا ووزير المالية واضح وصريح ومن هنا يجب تحويل لجنة التمكين المسمى لجنة تمكين الى تحقيق عدلى وقانونى لوزير العدل والقضاء ومحاكمتها فورا لتصرف فى مال الدوله والشعب السودانى فورا واما تكون لجنة تحصيل مالى والمنوط به وزراة المالية والعدل ومنهنا تاتى الماكل واللف والدوران وعدم الشفافية ويجب الماسلة القانونية ومعرفة الصلاحيات لتلك اللجنة فى اطر واضحة واظهار الحقيقة للمواطن واين راحت تلك ا لاموال وتاخر توريدة لوزراة المالية بسند قبض والله المستعان ودلالة للفوضى واهدار اموال الشعب السودانى ولا بد من ثورة مضادة للتغير والدعوه الى انتخابات حرة وديمقراطية ترد الحق للشعب ليقول كلمته ولا حجر لرائية السياسى لانه لم يكن يوما يؤمن بالبعث او الناصرية او الشيوعيه ا لا فى نطاق محدودة جدا وعشان كده الخوف من الديمقراطية ولا يحبونها ويقلوها ويدهم فى قلبوهم لانهم غير جديرين بها ولم يكن لهم صوت وكل الحركات ليست بمامن فى نفس التقيم للمرحلة الحالية وهم غزاة بلا سند جماهيرى عريض والحقائق سوف توضح عند الانتخابات الحرة الجايه ؟ ؟ ولان ثورة الشعب الحقيقة سرقت وبدعاوى باطلة من هم بالساحة الان وليس المواطن صاحب الاجندة الوطنية الصرفه والنزيه وعبروا عناه بصورة واضحة وليست ضد الموكن الثاقفى والدينى والسياسى للمواطن بل بالانفتاح ومع العصر بروح جديدة وبمفهوم حضارى ودينى وثقافى وبعد حقيقى يحقق تطلعات الشعب السودانى بكافة مكوناته وثقافاته النمتعددة الاصيلة والمعروفه جغرافيا ومجتمعيا والله المستعان
يا الله يا وجدي صالح اثبت للجميع عكس ما قاله وزير المالية واصدق قول وزير المالية ؟ اظنك كاذب يا وجدي فيما قلت ؟
واذا كان لديك دليل فابرزه للعلن حتى يعرف الشعب السوداني من هو الكاذب فيما قلتما الاثنان …
وجدي صالح اثبت لنا صحة كل ما قلته من لجنتكم الموقرة التي ادعيتم انها صادرت الكثير والكثير من الاموال و العقارات اين تلك الثروة التي جمعت بواسطة لجنة ازالة التمكين المزعومة ؟؟؟؟؟
اثبنو للجيمع ليعرف اناس الحقيقة اين ذهبت اموال لجنة ازالة التمكين ام كان كلام في الهوى يا وجدى صالح