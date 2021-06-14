سياسية
حسن مكي : العسكريون الذين يحكمون الآن امتداد للإسلاميين
قال المفكر الإسلامي حسن مكي إن الإسلاميين يحتاجون إلى 10 سنوات لإجراء مراجعات لتكون لهم امتدادات أفقية ورأسية.
واضاف أن الحديث عن أن الإسلاميين سيخرجون من السجن إلى الحكم لن يتكررر أبدا ، كما حدث في عهد نميري.
وقال مكي لـ(السوداني) ، أمس إن الإسلاميين يحتاجون إلى مراجعات، وأضاف: الآن الذين يحكمون في الجانب العسكري هم امتداد للإسلاميين.
الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني
2 تعليقات
البرهان بعثي وما في اي واحد من العسكر ينتمي للتنظيم فمن اين اتيت يانهم اسلاميون هل التخمين كافي لاطلاق احكام كبيرة هكذا ؟
من وين حكمت بان المراجعات تاخد عشرة سنين .
نحسبك من العقلاء لكن يبدو ان هنالك دوافع وراء حديثك لا نراها واذا اختلفنا او اتفقنا معك فلا تملك كل الحقيقة بمفردك
عامل قدومك الطويل مرض عامل بروف يعني واحد من يعرف. الكلام ده عاوز تتملق للقحاته ديل هم ماشين خلاص خلي اسلاميين اسلاميين. حل المشكله ماتقعد تولع.