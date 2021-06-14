حسن مكي : العسكريون الذين يحكمون الآن امتداد للإسلاميين





قال المفكر الإسلامي حسن مكي إن الإسلاميين يحتاجون إلى 10 سنوات لإجراء مراجعات لتكون لهم امتدادات أفقية ورأسية.

واضاف أن الحديث عن أن الإسلاميين سيخرجون من السجن إلى الحكم لن يتكررر أبدا ، كما حدث في عهد نميري.

وقال مكي لـ(السوداني) ، أمس إن الإسلاميين يحتاجون إلى مراجعات، وأضاف: الآن الذين يحكمون في الجانب العسكري هم امتداد للإسلاميين.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني