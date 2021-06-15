لجنة التفكيك: نناشد أبناء وبنات الشعب السوداني بأن لا ينجروا وراء مخططات الفلول بالترويج لأكاذيبهم





لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة

تصــريح صحفـــي

راج في بعض المنصات الإعلامية خبر مفاده أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة ستعقد مؤتمراً صحفياً مساء يوم الإثنين وعليه نوضح الآتي :

أولاً : لم يصدر عن اللجنة أي إعلان عن قيام مؤتمر صحفي.

ثانياً : درجت اللجنة على الإعلان عن مؤتمراتها وفعالياتها عبر الصفحة الرسمية للجنة بفيسبوك.

ثالثاً : في حال تداول اي أخبار او أمور غير مؤكدة بخصوص أعمال اللجنة تعتبر الصفحة الرسمية هي الفيصل.

رابعاً : نعلم جيداً أن هناك جهات تعمل على بث الشائعات وتتحرى الكذب والتضليل ونعمل على اتخاذ جملة من التدابير للتعامل مع هذه الأمور

خامساً : نناشد أبناء وبنات الشعب السوداني بأن لا ينجروا وراء مخططات الفلول بالترويج لأكاذيبهم.

إعـــلام اللجنـــة

١٤ يونيو ٢٠٢١