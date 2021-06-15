التربية تكشف مُلابسات تأخير تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة السودانية





أقرّ مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بابكر بخيت، بتأخير تسليم أرقام الجلوس للطلاب المُمتحنين للشهادة الثانوية بالولاية لهذا العام، وأرجع لتأخر إغلاق مراكز الطوارئ التي قرّرتها الإدارة العامة للامتحانات.

وقال بخيت في تعيم صحفي أمس، إن الولاية سلّمت أعمالها الفنية للإدارة العامة لامتحانات السودان في الثامن من يونيو وأغلقت كافة مراكزها، إلا أن الإدارة أقرّت فتح (14) مركزاً جديداً بمعدل مركزين “بنين – بنات” بكل محلية من محليات الولاية، ولم يرد أمرٌ بإغلاق هذه المراكز إلا يوم السبت الماضي الموافق 12 يونيو الجاري. وتوقع تسليم بقية المراكز أرقام جلوسها حتى يتم ترتيب أوضاع مراكز الطوارئ، وقال (لكن هذا لم يحدث)، واعتبر مدير إدارة التعليم الثانوي التأخير في إغلاق مراكز الطوارئ سَبباً مُباشراً في تأخير تسليم أرقام الجلوس للطلاب بالولاية.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة