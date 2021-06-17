مجلس السيادة ينعي ٧ من طلاب الشهادة السودانية





ينعي رئيس وأعضاء مجلس السيادة عدد ٧ من طلاب الشهادة السودانية الذين إستُشهدوا الخميس إثر حادث حركة أليم علي طريق دربات ومنطقة دوبو بشرق جبل مرة حيث كانوا في طريقهم لمنطقة ميرشنج بولاية جنوب دارفور لاداء إمتحانات الشهادة السودانية.

ومجلس السيادة إذ ينعيهم إنما ينعي، ثلة من شباب السودان لقوا ربهم في سبيل العلم والمعرفة. وأعرب مجلس السيادة الانتقالي عن عميق حزنه ومواساته، لأسر الطلاب وذويهم ،علي وفاة هؤلاء الطلاب الذين يمثلون سواعد مستقبل البلاد. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الخرطوم 17-06-2021 (سونا)