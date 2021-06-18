البرهان يؤكد على أهمية دور الأمم المتحدة لدعم الانتقال





أكد رئيس مجلس السيادة ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، على أهمية دور الأمم المتحدة لدعم حكومة الفترة الانتقالية وجهودها للانتقال السياسي وتحقيق السلام الشامل والاستقرار بالبلاد.

وبحث البرهان لدى لقائه بالقصر الرئاسي أمس، رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بريتس، عدداً من القضايا المطروحة على الساحة الداخلية والدولية وعملية تنسيق المواقف بين حكومة الفترة الانتقالية والبعثة الأممية فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال رئيس البعثة الأممية فولكر بريتس في تصريح صحفي ، إن اللقاء تناول جملة من القضايا التي تتطلب التعاون والتنسيق بين البعثة وحكومة الفترة الانتقالية، لاسيما عملية السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ودور الأمم المتحدة فى حشد المساندة الدولية للسودان لتحقيق سلام شامل.

وتابع :” اللقاء تناول بالتفصيل ملف الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقية جوبا لسلام السودان والدور الأممي لدعم آليات تنفيذ الاتفاقية، واصفاً اللقاء بالودي وأنه اتسم بالصراحة والوضوح”.

السوداني