وزير المالية: على المواطنين التحلي بالصبر وعدم استعجال النتائج





دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، المواطنين للتحلي بالصبر للوصول إلى النتائج المرجوة، ونوه إلى أن المواطن يستعجل نتائج الاتفاقيات والمؤتمرات.

وقال جبريل خلال حفل توقيع اتفاقيات الذهب مع شركات أجنبية ووطنية امس (نحن مقبلون على غدٍ مشرق وهذه بداية وعلينا الا نستعجل النتائج ونحن في حاجة إلى مزيد من الوقت للمضي في خطوات جيدة)، وأضاف (بعملنا وبي أملنا نبني جنة وشعبنا سيسعد).

وطالب جبريل، وزارة المعادن بأن تقوم بدور أكبر بتوفير خرائط للشركات وتوفير خرط جاهزة، وقال (هناك 14 ولاية تعمل في الذهب وهذا دليل على ثراء السودان بالمعادن).

وشدد وفق صحيفة السوداني على أن الذهب يُعتبر ملكاً للدولة وأغلى من البترول، ووصف عملية التعدين الأهلي بغير الموفقة، ودعا لعدم التهاون في إخلاء المربعات من التعدين، وقال (هذا أمر مرفوض وسيطرة الدولة على التعدين والاتجاه للتعدين الصناعي هو المطلوب الآن بالتحكم في نوع الإنتاج وعدم ترك الأمر للتعدين الأهلي الذي يتضرر منه البلد والمواطن بيئياً).

ودعا للتعاون في إفراغ المناطق من التعدين الأهلي. وقال (يجب أن تسلم الأرض نظيفة للشركات)، وأعلن عن صرف راتب شهرين للعاملين بوزارة المعادن.

( كوش نيوز)